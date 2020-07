Una guerra de nunca acabar. Cristian Zuárez se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber declarado sobre Laura Bozzo y pedir una retribución económica. Y es que esta vez, Rodrigo González fue el encargado de difundir un video donde se logra ver al argentino expresándose con con fuertes adjetivos calificativos hacia la conductora.

“Hoy me llegó un video de la fecha 2015 cuando uno dice: querías dejarla pero por las adicciones o cosas que a ella le estaban pasando no me dejaban (...) es cambiante, bipolar, una persona que hace seis meses no tomaba y ahora si, entonces tengo que aguantar”, comienza diciendo.

El artista asegura que la ‘abogada de los pobres’ lo manipulaba para que no terminara con ella.

“Cada vez que quería terminar la relación había un chantaje, una manipulación, de que si me dejas no vas a trabajar en ningún canal, a México no vuelves a entrar y oh casualidad no me dejan entrar a México” , confirmó.

