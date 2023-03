Mónica Sánchez, actriz de ‘Al Fondo Hay Sito’, recibió decenas de críticas por culpar al Gobierno de Dina Boluarte por su lenta respuesta ante los huaicos que vienen arrasando en varios distritos de Lima y provincia del país.

La popular ‘Charito’ de la serie de América TV criticó al Estado Peruano por afirmar que no tiene maquinarias y recursos para controlar los efectos de las intensas lluvias, inundaciones y huaicos que se registran en diversas partes del territorio nacional.

“Se debe crear una cultura de prevención, desde nuestro Estado. No puede haber un Gobierno, no puede haber una autoridad que diga que no hay recursos porque sí los tenemos. Estamos en medio de una tremenda crisis social a causa del olvido, ¿se invierte en represión, pero no se invierte en prevención? ¿Se va a seguir olvidando a la población? No se puede decir que no hay recursos, lo que se debe hacer y de manera urgente es destinarlos de manera mas eficiente y adecuada”, comentó, en referencia a las manifestaciones que hubo en Lima, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte.

Sin embargo, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con que Mónica Sánchez diera una opinión político, cuando hay miles de damnificados que solo piden ayuda:

“¿Y la gran ‘reconstrucción con cambios’ que anunció Sagasti?”;

“Me vi todo el vídeo esperando que harías una cuantiosa donación (ya que ganas muy bien) o una iniciativa de acción, pero nada, solo floreo y lo que hace todo progre culpando al mediocre gobierno que apoyaste ”;

“Habrá que preguntarle a los Gobernantes Regionales de Izquierda”;

“ Y por qué no hablaste así cuando Castillo era presidente , ningún presidente se preocupa por la población solo por sus bolsillos”;

“ Nunca te escuché solidaridad y pedir ayuda a nuestros policías y soldados que fueron agredidos por los manifestantes en Lima y en Puno”;

“Ella hace una crítica a la ausencia del estado y de paso mete su mensaje izquierdoso contra el gobierno de Dina Boluarte; Pero “olvida” que en el 2017 se creó el plan reconstrucción con cambios para reconstruir la infraestructura dañada por el Fenómeno de El Niño Costero del 2017. Vizvarra, Sagasti y Castillo gobernaron y no se preocuparon de que se cumpla la ejecución del plan”.

