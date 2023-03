La belleza de la actriz, alborotó las redes sociales al ser vista en ropa de baño a sus 53 años de edad y los ojos sobre ella no podían evitar preguntarse los verdaderos motivos por los que su personaje ya no sale en la serie ‘Al fondo hoy sitio’ y ella no dudó en responder.

A través de una foto en ‘Instagram’, Mónica Sánchez reveló que se encuentra disfrutando de un viaje en Argentina: “Gracias Buenos Aires por tus calles, tus hermosos árboles, por tu gente, por el arte y la inspiración. Mi corazón pide volver”, fue el texto que acompañó una foto de la actriz en la tierra de Lionel Messi.

Sus fanáticos no dudaron en intentar conocer los verdaderos motivos por los que Mónica ya no está en ‘Al fondo hay sitio’ y se pronunciaron así: ”¿Charito no que estabas en Ayacucho? Bromita, vuelve a la serie que se te extraña”, “Pensé que andabas con tu papá, Alejandro”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

La actriz no tardó en responder, apelando un poco al humor y dejando en claro que no se fue de la serie, solo está disfrutando de sus vacaciones: “Charito se fue de viaje y yo también”.

