Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la fecha en que nació el cuarto hijo de Paolo Guerrero, fruto de su relación con la brasileña Ana Paula Consorte. Como se sabe, la pareja confirmó el nacimiento de su bebé en la madrugada de este lunes, aunque se desconoce le fecha exacta de cuándo fue el parto.

“Ahora sí te digo que Paolo y Ana Paula no ha tenido tiempo ni de conocerse”, comenzó diciendo Gigi, este 3 de abril de 2023.

El popular ‘Peluchin’ dijo que sus seguidoras le comentaron que “no cuadran” las fechas en que Guerrero terminó con Alondra García Miró y embarazó a la brasileña Ana Paula.

“La mayoría me dice no me abrochan la cuentas, yo le he dicho que no sumen ni resten porque eso divide. Mejor déjenlo allí, no hagamos cuentas porque a Alondra no le va a gustar esto (...) Felicidades, independientemente de las cuentas o de lo que haya vivido con Alondra que no es asunto nuestro (...) Déjenme de preguntarme si (el bebé) es sietemesino... que cuándo terminó con Alondra, que cómo va a tener nueve meses, no hagan cuentas ”, comentó Rodrigo.

Cuándo terminaron Alondra y Paolo Guerrero

Gigi comentó hasta el verano del 2022, Alondra seguía siendo la pareja oficial de Paolo Guerrero, pero que hasta ahora no se sabe cuándo pusieron fin a la relación.

“Ojalá que la relación de Paolo y Ana Paula dure, como no han tenido mucho tiempo de conocerse, a menos que Paolo la haya conocido de antes”, preguntó Gigi.

“Desde cuándo Alondra sospecha de la presencia de Ana Paula”, cuestionó Rodrigo.

TE PUEDE INTERESAR