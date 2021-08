Un nuevo romance en el mundo del K-pop ha salido a la luz. Se trata del cantante Crush y Joy, integrante de la banda surcoreana de Red Velvet, quienes oficializaron su relación luego de que empezaron a circular rumores sobre ellos en las redes sociales y los medios.

El medio surcoreano Sports Chosun confirmó el romance de Crush y Joy. Luego de ello, las agencias de ambos artistas se pronunciaron sobre el tema y confirmaron que las estrellas K-pop son oficialmente una pareja.

Desde que se confirmó el romance, los medios surcoreanos y los fans de ambos cantantes no han hecho otra cosa que hablar sobre el romance de Crush y Joy. Las redes sociales se inundaron de mensaje de apoyo a las celebridades K-pop, así como hay otros que señalaban que era notorio que su relación iba más allá de una simple amistad. Pero, ¿cómo se conocieron Crush y Joy? Aquí te contamos todos los detalles de esta historia de amor.

Crush y Joy trabajaron en "Mayday", éxito musical donde se conocieron (Foto: PNation)

¿CÓMO SE CONOCIERON CRUSH Y JOY DE RED VELVET?

El romance de los cantantes K-pop fue confirmado por el medio surcoreano Sports Chosun. Luego SM Entertainment, empresa que maneja a Joy, y P Nation, la cual lleva la carrera a Crush, confirmaron la relación de los artistas a través de un comunicado.

“Tenían una relación senior-junior, pero recientemente comenzaron a salir con buenos sentimientos el uno hacia el otro”, señalaron ambas empresas sobre el romance.

Crush y Joy se conocieron cuando el cantante invitó a la integrante del grupo Red Velvet a colaborar con su tema “Mayday”, el cual fue estrenado el mes de mayo del 2020 y cuenta con más de 10 millones de visitas en YouTube.

A partir de entonces, los cantantes de K-pop mantuvieron contacto y establecieron un romance. Los rumores sobre su posible relación empezaron a sonar con fuerza luego de que lanzaran dicho tema musical.

Los fanáticos de Crush y Joy comenzaron a especular y a generar rumores sobre un amorío, pues señalaban que la forma en que actuaron en el videoclip Mayday” se “sentía muy real” y que había una química especial entre ellos.

Curiosamente, en dicho video musical los cantantes K-pop intercambian miradas y respiración muy cerca, lo que despertó las sospechas del público.

Park Soo-young, mejor conocida como Joy, forma parte de Red Velvet desde 2014, grupo con el que se hizo conocida internacionalmente y con el cual ha cosechado éxitos como ‘Queendom’, el más reciente material que ya cuenta con más de 50 millones de visitas en YouTube.

Joy actualmente tiene 24 años y desde 2012 forma parte de la agencia SM Entertainment, asimismo recibió su nombre artístico. La artista no solo triunfa en la industria de la música, pues también está siendo reconocida por su incursión en el mundo de la actuación.

Precisamente es en el ámbito de la televisión donde Joy ha llamado la atención por sus papeles principales en dramas como ‘The Liar and His Lover’, ‘The Great Seducer’ y ‘Only One Person’.

Sobre el cantante, se sabe que Crush está lejos de los escenarios debido a que realiza su servicio militar desde el pasado 12 de noviembre y por un curso de dos años, razón por la que ha detenido su carrera musical y no ha lanzado nuevos temas desde hace ya algunos meses.