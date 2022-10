Luego de un año de escándalo y peleas con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes logró la paz que tanto anhelaba. La modelo reveló que hizo las pases con el padre de su hija y llevan ahora una buena relación.

Y no solo eso: el futbolista habría aceptado - por fin - al bailarín Anthony Aranda como pareja oficial de su exesposa.

La exconductora de ‘América HOY’ está a poco de cumplir un año con el popular ’Activador’, un amor que nació en una presunta infidelidad, pues ella seguía casada con el ‘Gato’ Cuba cuando fue ampayada besando al bailarín.

Melissa Paredes contó que lleva terapia con Rodrigo Cuba, y él - junto a su novia Ale Venturo - llevan una relación cordial con Anthony.

“Estamos en terapia, los dos (Rodrigo y yo), todos, y también ha recibido a Anthony de la mejor manera y creo que eso es algo lindo. Todos estamos remando para el mismo lado, lo debimos hacer desde un inicio, de los errores aprendemos y de las caídas también” , sostuvo en América Espectáculos.

¿Anthony Aranda entrará a ‘El Gran Show’?

De otro lado, Melissa Paredes no descartó que su novio Anthony Aranda la acompañe en la pista de baile de ‘El Gran Show’.

“Anthony esta full, pero le mando los videos y me da tips de baile (...) Espero no caer en sentencia, pero habría que ver si lo convenzo con amor, quizás (él me acompañe)” , indicó.

