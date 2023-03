Tras el sensible fallecimiento de Jose Abelardo Gutiérrez, quien se hizo conocido en el Perú y gran parte del mundo como ‘Tongo’, muchas dudas y curiosidades sobre su vida artística fueron reveladas y entre ellas las jugosas sumas de dinero que habría logrado recaudar con su popular tema ‘La Pituca’.

En una entrevista que brindó Tongo en el 2020, afirmó que los ingresos que obtenía por las regalías de sus canciones, no eran nada desagradables: “A mí siempre me pagaban 300.000 soles de regalías, ahora me han bajado por reclamar y decir que cambien de dirigentes”.

Cabe recalcar que en aquella época, Tongo solicitaba un adelanto de sus regalías para poder costear sus tratamientos médicos, además de una costosa casa, cercana al millón de soles en el distrito de San Miguel.

¿Qué pasará con las regalías de Tongo ahora que falleció?

Según la ley, los herederos universales de ‘Tongo’, es decir, sus hijos, tendrán que negociar el tema de las regalías y quién será el beneficiado con dicho ingreso monetario por derechos de autor.

TE PUEDE INTERESAR