Lady Guillén, conductora de ‘Dilo Fuerte’ habló sobre la situación legal entre Karla Tarazona y Leonard León. La presentadora reveló que el cumbiambero le debería la fuerte suma de 80 mil soles por la pensión de alimentos de sus dos hijos Stefano y Alessandro.

Durante la edición de este martes 9 de agosto del matinal ‘D’Mañana’, la también abogada mencionó que la esposa de Rafael Fernández denunció penalmente al ‘Leoncito’ de la cumbia y aseguro que si el cantante no cumple con pagar su deuda podría ir a la cárcel.

¿Qué dijo Lady Guillén?

“Karla está pasando por un proceso judicial y ya pidió la omisión por asistencia judicial. O sea, ella ya lo denunció penalmente a Leonard León y él tiene que pagarle una cantidad sumamente alta”, dijo Lady Guillén en un inicio.

“Lady, al parecer la cantidad sería 81 mil soles, es lo que me ha comentado Karla”, respondió Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’.

“Yo la felicito que haya ejecutado eso porque como mujer y como madre de familia ha hecho lo correcto, hacer valer el derecho de sus hijos a todo lo que le correspondía desde que nacieron”, comentó Lady tras la revelación del presentador de espectáculos.

“Si Leonard no asume en pagar estos 70 mil soles aproximadamente te puedes ir a la cárcel de frente. No esperes estar adentro para que recién quieras tomar conciencia y pagar este plata por completo porque tengo entendido que Karla te lo quiere cobrar al cash. Karla no quiere llegar a ningún acuerdo, ¿qué acuerdo puedes tener con los alimentos de una criatura? Desde del día uno que tú te olvidas de tu hijo emocionalmente, personalmente como ya estás maltratándolos psicológicamente”, aseguró Guillén.

