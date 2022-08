Allison Pastor, esposa de Erick Elera, se presentó este lunes 8 de agosto en el programa ‘D’Mañana’ de Panamericana TV. La deportista fue consultada por Gisela Valcárcel, con quien tuvo un polémico enfrentamiento en ‘El artista del año’, la modelo terminó renunciando a la competencia debido a las discrepancias con la rubia.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue contundente y mencionó que nunca volvería a participar en algún programa de la ‘Señito’, a quién tildó de ‘bruja’.

Todo ocurrió durante la secuencia del “Ping Pong preguntón”, en el cual le pidieron a Allison que definiera en una palabra a Gisela Valcárcel.

“¿Dónde está la escoba?”, dijo Allison Pastor entre risas, dejando entrever que Gisela es una ‘bruja’.

“Si te llaman y te dicen: ¿Allison necesitamos de ti, por favor...volverías a un programa que tenga que ver con baile?”, preguntó Karla Tarazona. “Le diría gracias por la oportunidad, pero no”, respondió.

“Yo siempre he dicho, mi esposo también sabe, y la gente que me conoce. Así me paguen un millón de soles, yo el trato, la calidad humana que te da las personas vale más que el dinero”, agregó.

