Diego Bertie, actor y cantante de 54 años, falleció la madrugada de este viernes 5 de agosto tras caer de lo alto de un edificio ubicado en el distrito de Miraflores. La impactante noticia ha hecho que muchos personajes de la farándula aparezcan nuevamente en televisión para comentar sobre el tema.

Este es el caso del argentino Luis Corbacho, quien mantuvo una relación con el ‘niño terrible’ Jaime Bayly durante más de 7 años.

¿Qué dijo Luis Corbacho sobre Jaime Bayly?

El escritor porteño arremetió contra el autor de la novela ‘No se lo digas a nadie’, a quién tildó de cobarde, ruin y destructivo por no haberse pronunciado sobre la muerte de Diego Bertie.

“Eso me parece muy cobarde. ¡Cómo no va a decir nada! Si tuvo una pelea pública hace 3 meses, fue la persona que lo sacó obligadamente del clóset. Me parece muy ruin no decir nada. Espero que diga algo en su programa”, declaró para El Popular.

En esa línea, Luis Corbacho contó algunos detalles de su relación con Jaime Bayly y reveló que tras terminar su romance con el peruano tuvo que llevar terapia psicológica: “Es una persona muy destructiva. Hice tratamiento psicológico muy fuerte, psiquiátrico. Tiene unos manejos muy oscuros. Si uno no está bien parado puede terminar muy mal”.

“Jaime siempre causa daño psíquico a todas las personas que se relacionan con él. Te lo digo porque estuve 10 años a su lado. Así que no me llamaría la atención. De ahí a pensar que Diego hizo algo por Jaime, creo que no”, agregó.

¿Cómo fue la relación de Jaime Bayly y Luis Corbacho?

Jaime Bayly y Luis Corbacho tuvieron una relación durante siete años. Trabajaron juntos en el programa Mega TV, en Miami. El argentino acusó al ‘Francotirador’ de haberle sido infiel con Silvia Núñez, actual esposa del periodista.

TE PUEDE INTERESAR