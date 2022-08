El viernes 5 de agosto de 2022, durante el programa Amor y fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se refirieron a las críticas que algunos usuarios realizaron en contra de Jaime Bayly luego de la muerte del actor Diego Bertie.

“El público, la gente que lo quiere y la gente en general busca alguna plataforma, algún lugar y alguna persona para liberar alguna rabia, algún resentimiento, alguna pena. ¿Y qué es lo que está pasando? Mucha gente se ha volcado sobre las plataformas de Jaime Bayly y le ha ido a dejar mensajes de odio”, dijo ‘Peluchín’, mientras que Gigi Mitre aseguró que esto es “innecesario”.

“No podemos asegurar porque no sabemos ni conocemos, ni Diego porque él ha sido muy hermético siempre con su vida personal y privada y familiar, cuántas cosas o simplemente también puede ser un factor hereditario, por qué podría él haber padecido de depresión o haber tenido etapas en las que quizá pues no ha estado en su mejor momento y ha optado por... qué sé yo, por retirarse o mantener su vida alejada de los escenarios”, señaló Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre explicó que la gente no sabe cómo era la vida personal del actor: “Y estamos seguros, Rodrigo, que él un episodio feo en su vida no solamente lo ha vivido con Jaime Bayly, eso ha sido público, pero todos en nuestra vida tenemos situaciones”.

“Exacto, todos tenemos personas que nos hacen pasar por situaciones que nos enseñan, nos hacen crecer, primero nos duelen y luego aprendemos una gran lección. Yo no creo que una persona tan inteligente, con tanta sensibilidad -claro, la sensibilidad hace que de repente te afecte, te cuestiones, sientas que te pueden haber fallado y tal-, pero yo creo que pasados los años, una persona ya resuelta, un actor conocido que además las personas que lo hemos visto detrás de cámaras siempre hemos sabido... No contar públicamente algo no significa que uno vive escondido, no significa que uno no tenga sus temas resueltos, simplemente que abrir las puertas, si a veces para los miembros de nuestras mismas familias es difícil conseguir aprobación, imagínate, estamos hablando de los 80, estamos hablando de los 90, yo sé que para mucha gente ahora de entre los 18 y 25 que nos ve, les parece algo lejano porque ahora está mal visto eso, ser homofóbico, pero en esa época no era así”, manifestó ‘Peluchín’.

Sin embargo, Gigi Mitre admitió que Diego Bertie no se sentía cómodo al hablar del periodista: “Sí es cierto que al menos en mi percepción, yo sí sentía de que Diego aún a la fecha no tiene el mejor concepto de Jaime Bayly”.

“No, no lo tiene y no tiene por qué tenerlo si le ha fallado, no tiene que ser su amigo”, mencionó Peluchín. “Ellos decidieron en su momento tener algo (...) pero sí, nadie tiene derecho de hacer esto, sí, pero Jaime también cuando escribió ese libro tenía otra edad, retrocede más de 30 años, qué sé yo, eso es algo que hoy por hoy, después de una vida transcurrida, que son mitos y leyendas que quedan en nosotros, en la teleaudiencia, que no son necesariamente los que van acompañando a sus protagonistas porque a veces hay gente que se queda con eso, se encuentra contigo y te hace preguntas que te das cuenta que sí, que se quedan con esa curiosidad para siempre, pero estoy seguro que para Diego -y quizá por eso evitaba las entrevistas- era un episodio que prefería evitar”.

“Ir a escribirle algo a Bayly como si fuese el culpable de lo que ha pasado... que no sabemos si ha sido una caída accidental o él ha decidido terminar con su vida, no lo sabemos”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR