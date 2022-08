Magaly Medina no se quedó callada ante las indirectas que le lanzó Gisela Valcárcel en el entreno de su programa sabatino ‘La Gran Estrella’. Y es que la ‘Señito’ le mandó su chiquita a las personas “que le gustan sus marcas”, en clara referencia a la ‘Urraca’, quien nunca ha tenido problema en reconocer que le fascinan los lujos que ella misma puede dárselos.

A Magaly no le disgustó que resalten su gusto por las reconocidas marcas, sino que Gisela no sea capaz de mencionarla de manera directa en su show.

“Más mentirosa es la Gise, más doble clara, es hipócrita a morir, miren lo que hace en su show, ¿lo que hace no es una indirecta?”, dijo indignada Magaly.

Por ello, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ le pidió a la madre de Ethel Pozo que hable sin hipocresías:

“Y por qué no me lo dice de frente, no dice que ella habla de frente, porque no dice ’Magaly, a ti que te gustan las marcas’. Porque yo lo reconozco, claro que sí, en mi vida personal, hace mucho tiempo siempre ha sido así, la gente de mis redes sociales lo sabe bien, porque allí a diferencia de le televisión uno puede mostrar todas las cosas que tiene en su casa, lo que la gente quiere conocer de mi”.

También le dio una lección y le recomendó a Gisela ser más frontal con sus comentarios. “(Ella) Manda su indirecta, dime de frente, si algo no te parece, así como yo digo ‘Gisela tal cosa’, ya volvió con las Giseladas...”, agregó Magaly.

