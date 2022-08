Rodrigo González no tuvo piedad con Gisela Valcárcel y el look con el que se presentó en su regreso a América TV. La conductora de televisión presentó ‘La Gran Estrella’, programa que reúne a 12 talentos nacionales y cuenta con la participación de Sergio George, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar como como jurados.

Para el popular ‘Peluchin’, vestido rojo que usó la ‘Señito’ dejó mucho que desear y no estuvo a la altura de un programa estelar de sábado por la noche.

“El vestido terrible, ni cuando se las quitó (las mangas) una tela... yo no entiendo, de repente deciden en la semana y cambian varias veces de opinión y lo hacen por pedazos, qué se yo”, comentó el conductor de ‘América HOY’.

Como se sabe, Gisela siempre usa un vestido color rojo en los estrenos de sus programas, a modo de cábala:

“La abertura... una forma... me pareció muy feo, muy de mal gusto. Ella estila siempre estar con su vestido rojo, pero vaya vestido rojo... si sabes que vas a volver con tu vestido cuánto tiempo tienes para hacerlo, ¡cómo te vas a poner eso! Ella lo verá lindo, sino no se lo pondría. Personalmente no me gusta, ha tenido otros días de acierto”.

Asimismo, Rodrigo rajó también del peinado de la ‘Señito’, la cual -para él - no tenía ‘movimiento’. “No me gusta su estilo en el show ni fuera del show, pero tiene para que la asesoren”, agregó.

