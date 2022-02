El reality “Esto Es Guerra” volvió por todo lo alto este 21 de febrero, por la señal de América TV. En el estreno de su nueva temporada alcanzó cifras envidiables de rating, alcanzando unos 16.8 puntos de rating.

Sin embargo, la audiencia no se incrementó en el segundo día y el rating del martes 22 de febrero sufrió una ligera baja, pese a las ‘bombas’ del programa.

El retorno de Guty Carrera y su encuentro con su expareja Melissa Loza; así como el ‘enfrentamiento’ entre Ignacio Baladán y Fabio Agostini; no habría hecho que la gente se enganche por completo.

A esto se suma el ingreso de Anthony Aranda, quien además de ser bailarín solo destaca por su romance con Melissa Paredes.

El rating de EEG en su segundo día

“EEG 10 años” obtuvo 16 puntos de rating y, por segundo día consecutivo, la nueva temporada del reality fue el programa más visto del martes 22 de febrero de la televisión peruana.

Le siguieron otros espacios de América TV, como la serie “Junta de vecinos” (13.2), la telenovela “Maricucha” (12.8) y América Noticias (12.5).

La cuenta ‘El Rating manda’ resaltó el hecho de que el ingreso de Anthony Aranda al reality no ayudó al rating, pues el programa bajó 1 punto cuando presentan al ‘Activador’. De 17.5 que tenía entre las 20:00 y 20:30 pm, baja 1 punto en entre las 20:30 y 20:45 pm.

Los nuevos integrantes de EEG

Tepha Loza regresó a ‘Esto Es Guerra’ y, apenas pisó el set aclaró su relación con Baladán. “Yo no entiendo nada. Hace poco lo vi en Miami con Mayra Goñi. No se decide. No, mentira es un amigo nada más y todo bien. Me parece un chico, súper chamba, interesante, pero es un amigo”, explicó.

Micheille Soifer también hizo su reaparición en el programa EEG y resaltó que su regreso se debe por el décimo aniversario del programa, donde no podían faltar los guerreros históricos.

También presentaron a Paloma Fiuza, Patricio Parodi, Allison Pastor y el bailarín Anthony Aranda.