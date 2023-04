La modelo Diana Sánchez fue una de las chicas más populares del fenecido reality “Combate”, la ‘chata’ se convirtió se convirtió en una de las favoritas del público por su carácter aguerrido y su simpatía. Sin embargo, en el año 2019, la influencer decidió dejar nuestro país y establecerse en Estados Unidos, donde encontró el amor en su ahora prometido Dan Guido, quien viene luchando contra la leucemia desde hace varios años.

Ahora, la exchica reality recordó su pasó por el programa juvenil de ATV y reveló que es lo que hizo con el acomodado sueldo que ganaba cuando formaba parte del show.

¿Qué se compró Diana Sánchez con sueldo que ganaba en Combate?

En una entrevista con Trome, la también bailarina reveló que adquirió vehículos, inmuebles e invirtió en negocios gracias a el exorbitante sueldo que ganaba en su etapa como ‘combatiente’.

“A mí me pagaron bien, he visto los números interesantes, interesantes (ríe). Yo me siento contenta por el sueldo que recibía en ‘Combate’ y no me he quejado para nada de eso”, dijo Diana Sánchez.

“Siempre he ahorrado. Antes de irme de aquí, tenía tres carros, dos de ellos los compré y uno lo gané en ‘El gran show’ y también había construido dos departamentos que se los dejé a mis padres para que ellos lo manejen. También vendí mis tres barberías, mi tienda de ropa, que monté con lo que gané, así que ahorré platita para estar tranquila”, agregó.