Johanna San Miguel y Monserrat Brugué expresaron su enojo luego que Latina TV anunciara la retransmisión de Pataclaun. Las inolvidables “Queca” y “Monchi” se mostraron disconformes con el anuncio y le exigieron al canal de San Felipe que cumplan con los pagos. Sin embargo, a diferencia de sus compañeras, el actor Gonzalo Torres reveló que sí recibió regalías por las retrasmisiones de la serie cómica.

En entrevista con Infobae, el recordado “Gonzalete” aseguró que sí ha recibido una compensación económica a través de Inter Artis Perú, organización en donde está afiliado.

¿Qué dijo Gonzalo Torres sobre regalías de Pataclaun?

“Yo he cobrado por regalías por Pataclaun a través de Inter Artis porque yo estoy asociado. Yo no sé si está completo o no, no lo sé. Eso es una cuestión de un análisis posterior, pero sería faltar a la verdad decir que no he cobrado regalías. Sí lo he hecho y a través de Inter Artis, si está completo o incompleto… es cuestión de analizar”, declaró para referido medio.

Consultado por las declaraciones de Johanna San Miguel y Montserrat Brugué, quienes aseguraron que no han recibido ningún pago, respondió:

“Yo no puedo hablar por terceras personas, sí me han pagado a mí… si no estaría faltando a la verdad Inter Artis en cuanto a su repartición de regalías. No puede cobrar por uno y cobrar por otro, eso no sé. Puede ser que Johanna San Miguel no haya ido a cobrar”.