La popular “Dayanita” sigue en el ojo del huracán tras su supuesta salida de “JB en ATV”. No obstante, en las últimas horas se conoció que la humorista solo está suspendida, pero aún no tiene fecha de retorno. Como se sabe, la actriz transgénero admitió que cometió varias indisciplinas y por ello recibió una fuerte llamada de atención de parte de Jorge Benavides.

Ante ello, diversas figuras del espacio humorístico de ATV como “Yuca” y “Cachito” aseguraron que a Dayanita se le han ‘subido los humos’ y la tildaron de sobrada. Ahora le tocó el turno a Danny Rosales, quien reveló detalles de la última conversación que tuvo con la cómica.

¿Qué dijo Danny Rosales sobre ‘despido’ de Dayanita?

En entrevista con La República, Danny Rosales reveló que le aconsejó a su aún compañera que se disculpe con Jorge Benavides, pero esto nunca se dio.

“Yo la llamé y le dije: ‘Dayana, ¿sabes qué?, te doy un consejo con mucha humildad, anda, no esperes que te llame, toca la puerta de JB y habla con él. Una cosa es hablar en el canal y otra cosa es hablar en su casa, él no te va a botar’. Yo le recomendé eso, pero no se ha dado. Más consejo ya no le podía dar”, contó Danny Rosales.

TE PUEDE INTERESAR