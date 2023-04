Le dan con palo. Luego de que Dayanita fuera suspendida y posteriormente expulsada del programa de comedia “JB en ATV” por sus constantes faltas de disciplina sus ex compañeros los populares “Cachito” y “Yuca” despotricaron en contra de la actriz tildándola de sobrada y no saludar en el trabajo.

Luego de que se confirmara que el cómico “Pepino” sería el reemplazo oficial de Dayanita en el programa de Jorge Benavides, algunos de sus ex compañeros y colegas comediantes con los que compartió pantalla durante largo tiempo salieron a lanzar indirectas contra la actriz señalando su falta de humildad después de ganar un poco de fama.

¿Qué dijeron Yuca y Cachito contra Dayanita?

Frente a las cámaras de Magaly TV La Firme ambos artistas lanzaron sus dardos contra la comediante. El primero en declarar fue Walter Ramírez, mejor conocido como “Cachito”, quien aclaró que a Dayanita es a quien más se le a perdonado faltas en el trabajo.

“Es la que más ha gozado de más oportunidades y es por eso que se polemiza. Hay veces en las que se marea, es bien difícil mantenerse, siempre hay que pisar tierra, no hay que pisar huevos”, dijo con incomodidad el cómico.

Por su parte, Enrique Espejo, mejor conocido como “Yuca”, indicó que Dayanita no saludaba al llegar al canal y que cambió mucho desde que la conoció. “Yo veo que ya no es como antes que lo conocí cuando recién ingresó, que ya lo vi cambiado, bastante cambiado. ‘Buenos días’, ‘buenas tardes’, ‘buenas noches’, si no me contestas normal, no me hago paltas”, comentó el conocido humorista.





