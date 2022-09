Ethel Pozo se casa este sábado 10 de setiembre con Julián Alexander, hermano de la reconocida productora Michelle Alexander. La hija de Gisela Valcárcel no ha querido revelar cuánto costará su boda, pero insiste en que no gastará su fortuna por unas horas de celebración.

La hija de Gisela Valcárcel negó que sea millonaria y confesó que tampoco usará el popular ‘canje’ para costear su matrimonio con Julián, a excepción de su vestido de novia.

“Lo demás lo estamos pagando entre los dos, toldo, comida, todo, no es que (seamos adinerados) Al fondo hay sitio... los Maldini solo están en la ficción”, comentó, comparándose con ‘Los González’ de la popular serie.

Indicó que tampoco quiere que su novio se gaste su dinero en este día especial.

“Nosotros somos 2 personas trabajadoras, queremos que salga lindo, sí, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente, no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas, no permitirá que mi novio se tire la plata tampoco”, agregó.

