Las telenovelas le dieron la popularidad que nunca imaginó. Desde su debut en “Gorrión”, pasando por “Luz María”, “El Zorro” y “Doña Bárbara”, Christian Meier gozó de las mieles de la fama gracias a ese género televisivo, hasta que un día el actor peruano decidió que ese ciclo ya se había cumplido.

“Fue una decisión muy pensada, consideré que mi paso por las telenovelas ya había cumplido un ciclo y simplemente dejé de hacerlas. En el 2015 termino de hacer Magallanes y es cuando, además, decido retirarme de todo, por lo menos un par de años, para pasar tiempo en Lima junto a mis hijas. En ese tiempo decidí no trabajar en nada que tenga que ver con la actuación, rechacé todos los trabajos en telenovelas que me dieron. Eso me dio el tiempo, luego, de sentarme a estudiar dirección de cine”, cuenta el actor a OJO desde Los Ángeles, ciudad en la que actualmente reside.

-¿Pero cuál fue el punto de quiebre para tomar la decisión de incursionar en un nuevo oficio?

La madurez como actor, como artista que me pedía contar otro tipo de historias. Ladirección siempre me había llamado la atención, pero nunca le había dado la importancia que se merecía porque yo he trabajado siempre. Nunca he tenido tiempo de sentarme y dedicarle tiempo a algo como se debiera.

-Y decidiste estudiar dirección de cine...

Pensé que la mejor manera para hacer las cosas bien era sentarme en un aula y que me enseñen. No tenía ni idea de cómo hacerlo; entonces vengo a Los Ángeles, me meto a una escuela, estudio y cuando termino, escribo un cortometraje y aprovecho todo lo que te brinda esta ciudad para concretarlo.

-Tu hijo Stefano estaba en Los Ángeles y lo involucraste en el proyecto.

Escribí la historia aprovechando que mi hijo también estaba aquí y en esa época él todavía estudiaba, no se había graduado. Dije: ‘voy a escribir algo para que actúe’. Fue así que hice este personaje de un chico joven con una enfermedad terminal que se involucra con un hombre mayor sin escrúpulos. Desde entonces me he dedicado más tiempo a eso, a escribir historias y proyectos que me gustaría desarrollar en el futuro.

-Además de la teoría que da el estudio, en el trabajo diario también se aprende...

Sí, claro, sin duda. Yo siempre digo que he tenido los mejores profesores de actuación que existen, porque he tenido la suerte de trabajar con los mejores actores de Latinoamérica y del Perú, y me siento muy orgulloso. De la misma manera creo que he tenido la suerte de tener buenos directores, como también muy malos.

-Ver a los malos nos enseña lo que no se debe hacer...

De alguna manera, claro que sí; pero creo que además de eso, lo bonito del director es ir encontrando tu lugar en el mundo, tu estilo, tu manera de contar historias y creo que eso, los siguientes trabajos lo irán definiendo. ‘Terminal’, este primer corto mío, de alguna manera, muestra qué cosa es lo que tengo yo en la cabeza, cómo concibo los planos, la manera de contar una historia; creo que está bien escrita, es atractiva.

La gente que la ha visto ha quedado encantada, tiene una vuelta que uno no imagina en la historia. El director va encontrando su estilo conforme va trabajando y eso es lo que yo espero en el futuro.

