Fue una de las figuras más representativas de ‘Agua Bella’ y debido a sus pasos de baile la apodaron ‘La licuadora humana’ y ahora, tras años de su éxito, vuelve a figurar en medios con un fuerte denuncia de sucesos que le pasaron en menos de un mes y la obligaron a huir a Canadá, alejada de sus hijos por el temor de morir.

Todo habría comenzado cuando la exbailarina decidió iniciar un emprendimiento de comida en el distrito de San Martín de Porres, donde recibió a los pocos días la visita de un hombre que afirmaba ser del ‘Tren de Aragua’ y le pedía un monto mensual a cambio de dejarla trabajar tranquila y cuando ella fue a denunciar lo sucedido, no encontró más que negativas al no tener el nombre de sus extorsionadores.

En ese mismo mes, Cynthia viajó a Pucallpa, donde fue víctima de un intento de violación a cargo de un mototaxista que la llevó a un lugar desolado: “Sigo peleando con él, me empieza a tocar las partes íntimas, se me monta encima, le muerdo la oreja. Desperté tirada en un basural, sin zapatos, llena de sangre, fui a la carretera y nadie me ayudaba”.

En esta segunda oportunidad tampoco admitieron su denuncia porque no tenía el nombre del hombre que la atacó, logrando que haya más miedo en la exbailarina que tuvo que refugiarse en Canadá: “Yo tengo miedo de regresar a Perú porque yo pienso que esta persona pensó que me mató y mi hijo me dice, prefiero tenerte lejos que verte muerta”.

Cynthia contó todo con miedo y entre lágrimas y terminó culpando a la policía del Perú por no acudir a sus pedidos de auxilio y denuncias: “Las autoridades de mi país nunca me hicieron caso, por eso estoy aquí, tuve que separarme de mis hijos y ahora no sé cuándo volveré con ellos, no sé cuándo terminará esta pesadilla”.

