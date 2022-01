Dalia Durán, expareja del cantante de cumbia John Kelvin, decidió responderle a Andrés Hurtado, quien la cuestionó por el dinero que le donaron sus hijas Josetty y Génnesis para que resuelva sus problemas económicos.

Y es que el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ puso en tela de juicio la honestidad de la modelo cubana, deslizando la posibilidad de que se gastó los 10 mil dólares que le donaron.

Dalia aclaró que la suma de dinero que le entregaron fue para pagar la deuda del departamento, donde vivía anteriormente con sus menores hijos, fruto de su relación con el cumbiambero.

“Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña del departamento) en una notaría”, comentó en entrevista a TROME.

“No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”; agregó, ofendida.

¿Qué pasó entre Andrés Hurtado y Dalia Durán?

Andrés Hurtado volvió este sábado 8 de enero a las pantallas de Panamericana TV con su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y se pronunció sobre la salida Dalia Durán de su espacio.

“Con Magaly Medina en su programa cubrimos seis meses de contrato y acabó en diciembre y lo hicimos con mucho cariño con mucho respeto, con mucha dedicación y acabó su contrato... Le agradecí por sus servicios”, declaró para referido medio.

Asimismo, el querido ‘Chibolín’ afirmó que Dalia no volverá a ser parte de su programa en este 2022.

Al respecto, Dalia Durán dijo que no él no la ‘choteó'. “Nunca lo llamé para pedirle que me renueve o algo por el estilo. Mi relación laboral siempre fue buena y fui responsable hasta mi último día de contrato que fue el 18 de diciembre”.

