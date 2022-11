Para no creer. Dalia Durán al parecer le habría estado depositando dinero a John Kelvin mientras estaba en prisión cumpliendo su condena por los delitos de violencia física, sexual y psicológica en agravio de su aún esposa. Y es que Brunella Horna fue quien evidenció este detalle en la última edición de “América Hoy”.

Según la joven empresaria, ella misma vio los vouchers de las transferencias de dinero mensual que le daba la modelo cubana al cumbiambero porque “le daba pena”.

“Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estuviera enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400... Ella sí lo ayudaba”, confesó la novia de Richard Acuña.

Frente a ello, Laura Borlini, quien estuvo de invitada en el espacio, no dudó en criticar a Dalia Durán por mantener a su agresor. “Eso ya no tiene nada que ver con la cordialidad, para eso él tiene una familia, si necesita dinero, que su familia se ocupe de apoyarlo. Hay que marcar una diferencia entre lo que es una relación cordial y otra cosa es ser amigos”, sentenció la argentina.

Brunella Horna hizo tremenda revelación en vivo sobre algunos datos que Dalia Durán le habría mostrado sobre cómo actuó con John Kelvin cuando estaba en la cárcel. (Fuente: América TV)

