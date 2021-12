La cubana Dalia Durán sorprendió hace unos días al pedir la liberación de John Kelvin, a pesar de que el cantante la agredió física y psicológicamente.

Sin embargo, este jueves 30 de diciembre, la modelo decidió retractarse y aseguró que sus declaraciones fueron en un momento de ‘desesperación y angustia’.

Dalia quiere enamorarse otra vez

La presentadora afirmó que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos y señaló que espera volver a trabajar en la televisión para este 2022. Asimismo, la extranjera confesó que no le ha cerrado las puertas al amor.

“No descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, comentó para El Popular.

Dalia responde a sus críticos

La cubana recibió una avalancha de críticas tras sus polémicas declaraciones sobre la liberación de John Kelvin. Ante esto, Dalia responde muy contundente.

“Gracias al Señor mantengo el apoyo de mis seguidores, los que realmente me conocen y con eso me basta. Las palabras malas y energías negativas para afuera, no tienen espacio en mi vida. Como me dijo alguien a quien admiro mucho, los tiempos de Dios son perfectos”, precisó.

