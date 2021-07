Dalia Durán se encuentra en boca de todos tras sufrir una terrible agresión por parte de su todavía esposo John Kelvin. La cubana se armó de valor y dio más detalles de la cobarde golpiza que le propinó su todavía esposo la noche del domingo 04 de julio.

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, la ciudadana extranjera aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para buscar justicia. Además reveló que espera ver al padre de sus hijos tras las rejas.

“No se saldrá con la suya, ya se pasó, me agarró peor que sacó de box, yo estaría muerta. Yo no voy a parar hasta meterlo preso, no voy a parar con esto”, aseguró en el programa de la “Urraca”.

Asimismo, la madre de familia denunció ante las cámaras de ATV que en la comisaría de San Miguel habría habido favoritismo para el artista.

“Mucho favoritismo en la comisaría para él, incluso tiene un familiar directo en la comisaría, entonces han tenido bastante favoritismo con él, no me han tratado como la víctima”, añadió.

Vale mencionar que la Fiscalía aceptó la ampliación de la denuncia de Dalia Durán contra John Kelvin, por el delito de abuso sexual.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR