Fuerte y claro. Dalia Durán no se calló nada y se refirió a las innumerables críticas que viene recibiendo tras ser captada brindando y cenando con John Kelvin, quien recientemente salió de prisión por haberla agredido física y psicológicamente.

“Efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de Jhon, pero no estábamos los dos solos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo cubana aseguró que lo único que busca es llevar la fiesta en paz con el padre de sus hijos por el bien de sus pequeños, y negó tajantemente que hayan tenido algún tipo de acercamiento para retomar su relación.

“Imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. Sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes. No hemos quedado como amigos. No soy nadie para perdonarlo. Al final me abrazó, lo sentí sincero, ojalá que le vaya bien por mis hijos”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR