La cubana Dalia Durán hizo una reflexión en medio del difícil momento que está viviendo debido a que tuvo que mudarse de su departamento y no tiene trabajo para mantener a sus cuatro hijos.

A través de Instagram Stories, la exesposa de John Kelvin cuestionó que algunas personas usen el nombre de Dios en vano: “Ante los ojos de Dios nadie se escapa, a él nadie lo engaña, de qué sirve poner mil textos dedicados a Dios si no predicas su palabra”.

“Los hijos son el reflejo de los padres, criémos hij@s fuertes, que no tengan ese pensamiento machista, que sean respetuosos. Solo puedo decir millones de gracias por todos sus mensajes y apoyo”, añadió Dalia Durán.

En ese sentido, Dalia Durán aseguró que no está avergonzada y lamentó haber defendido lo “indefendible”: “Todo lo dejo en manos del divino porque es quien conoce mi corazón no tengo nada de qué sentirme avergonzada, por el contrario, me gano pleitos por defender lo indefendible, pero uno aprende y se va dando cuenta”.

“Si ves a alguien pasando por un momento difícil, no dudes en brindarle unas palabras de aliento porque nadie sabe lo que esa persona está sufriendo la depresión, es algo muy delicado. Besos y buenas noches”, aconsejó la cubana.

Foto: Instagram Dalia Durán

