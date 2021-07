En “Amor y Fuego”, Dalía Durán pidió no normalizar la agresión sufrida por parte de John Kelvin, pues juró que todo lo que está contando es cierto y que estuvo a punto de amanecer muerta.

“Yo he estado a punto de quedarme asfixiada en el dormitorio y mis hijos durmiendo. Yo hubiera amanecido muerta”, sentenció la cubana Dalia Durán.

Agregó que en un principio no sintió que la quisieran apoyar, empezando por la fiscal y policías mujeres. “Desde el principio, empezando por la fiscal, sentí que no querían apoyarme. Parecía que todo mundo lo apoyaba a él. Incluso me parecía extraño que mujeres policías estén al lado de él. Yo lo sentí así”.

Por otro lado, Dalia Durán reconoció haber estado recibiendo ayuda psicológica desde hace dos años, cuando ya la había agredida.

“Yo vengo teniendo ayuda desde hace dos años. La gente puede juzgar, todos pueden decir lo que quieran, pero nadie sabe lo que he vivido en cuatro paredes. Nadie merece pasar por esta situación”.

