El congresista Daniel Urresti dijo para la prensa que el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo ha llamado hasta en tres oportunidades y reveló de qué han hablado.

“El presidente, él me ha llamado en tres oportunidades y tengo ese número de teléfono hace 18 años, osea que eso es comprobable levantando el secreto de las comunicaciones. El presidente de llamó en tres oportunidades. La primera de manera protocolar para felicitarme por haber sido el congresista más votado”, dijo Daniel Urresti a las afueras de hemociclo.

Sobre las otras dos llamadas, Daniel Urresti señaló: “A las dos semanas me llamó en dos oportunidades más para explicarme que ese retiro del 25% de las AFP podría quebrar la economía del país y yo le decía que no pensaba eso, sino que era un salvavidas para el país (...) De ahí nunca más me ha llamado, ni lo he visto en algún sitio”.

Daniel Urresti le sugirió a Martín Vizcarra a asistir al Congreso de la República para hablar sobre los nuevos audios que lo involucran a Richard Swing. “Yo no veo ningún inconveniente de que venga al Congreso y explique por qué mintió y estuvo planificando una mentira para engañar a la Fiscalía y al Congreso”.

