Daniela Darcourt sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está próxima a lanzar un nuevo tema musical, la salsera anunció lo que se viene a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la interprete de “Señor Mentira” realizo una nueva sesión de “preguntas y respuestas” y sorprendió a más de uno con las novedades.

“¿Es verdad que sacarás nuevo tema pronto?”, fue la consulta de un usuario a la popular artista, a lo que ella respondió afirmativamente y confesó que tuvo que aplazar el estreno de su nueva canción debido a la pandemia del Coronavirus.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram @danieladarcourtoficial)

“¡Verdadero! He tenido que postergarlo mucho por toda la situación y el contexto que estamos viviendo, ahora volvimos a la cuarentena, pero ya sale. Está quedando súper chévere. De verdad les va a gustar”, detalló Darcourt en un clip en sus historias.

Cabe recordar que Daniela Darcourt reveló que tuvo conversaciones con la producción de EEG para formar parte del reality pero decidió optar por seguir con sus proyectos musicales.

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas, y para dejar esa puerta abierta… esta vez no”, manifestó en su red social.

VIDEO RECOMENDADO