La salsera Daniela Darcourt reveló detalles de su vida personal a sus seguidores de Instagram durante una dinámica de preguntas y respuestas. Sus fanáticos se pusieron creativos y la interrogaron sobre temas variados, desde su vida profesional hasta temas sumamente personales.

Un atrevido seguidor le preguntó ‘sí aún era virgen’. “Sí amiguito, estoy rompiendo un récord Guinness, lo estoy cumpliendo”, respondió Daniela muy pícara.

Sin embargo, eso no fue todo, otro internauta le consultó si este 2022, ya había ‘hecho el delicioso’. La interprete de ‘Señor mentira’ sin roches contestó: “No amiguita, no he corrido con tu suerte la verdad. Todavía sigo virgen y estamos 2022. ¡Vamos por más!”.

Daniela Darcourt: “Mi más grande anhelo es ser mamá”

La cantante dijo que su deseo principal tiene que ver con la maternidad. “Creo que mi más grande anhelo es ser mamá”, reveló Daniela. “No sé si será este año, el que viene o el próximo”, agregó.

“Yo quiero que sean la parejita, que primero sea el hombrecito y luego la mujer”, detalló.

