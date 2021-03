Daniela Darcourt compartió una fotografía en sus redes sociales en donde lucía un vestido azul y estaba acariciándose el estomago, esto hizo que muchos de sus fans especulen que la salsera se encontraría en la dulce espera.

Mediante su cuenta de Instagram, la interprete de “Probablemente” escribió una publicación que generó muchas especulaciones entre todos sus seguidores.

“Lo único que le pido todos los días a Dios, es que a pesar de cualquier pena o lo que sea que se me atraviese en el camino, nunca me quite las ganas de vivir soñando”, escribió Darcourt en su red social.

Ante esto, la cantante peruana fue consultada por uno de sus seguidores sobre un presunto embarazo. “¿Estás embarazada?”, fue la pregunta del usuario.

A lo que ella respondió: “Quisiera yo, aún no cuento con la dicha de ser mamá… Solo soy “una mamacita””, sostuvo.

Cabe indicar que Daniela Darcourt, utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que se viene recuperando de su lesión en la espalda. La salsera reveló que se encuentra asistiendo a terapia y rehabilitación para superar el dolor que le aqueja.

