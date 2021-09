¡Fuertes declaraciones! Daniela Darcourt sorprendió a propios y extraños al entonar a todo pulmón la canción “Chismosa”, pese a que no volteó su silla para el participante de “La Voz Senior”, no pudo evitar corear el éxito musical de Los Campesinos de Bambamarca.

“¡Cara**! Por qué te metes en mi vida si no te debo”, empezó entonando. A los pocos segundos, la salsera aprovechó para dedicar el tema a todos sus detractores, quienes la critican desde “La voz Perú” por “interrumpir” a los participantes.

Esto ocasionó que los otros entrenadores Eva Ayllón, Tony Succar y el dúo Pimpinela, estallaran en risas con las ocurrencias de su compañera.

“Esta es la parte divertida de nosotros, la gente tendría que estar aquí con nosotros, pero lamentablemente con la pandemia no se puede porque es más, lo confirmo, todos estarían así (riéndose)”, agregó entre risas Daniela.

En ese sentido, la joven artista señaló que ya no le importan las críticas que pueda recibir en las redes sociales.

“Nosotros la pasamos súper bien, no importa que me hagan bullying, me digan lo que quieran, que si canto. ¿Qué hago? Me sé todas las canciones”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO