La cantante Daniela Darcourt sorprendió a propios y extraños al recordar cómo lucía su figura hace algunos años. Asimismo, contó que quiere bajar alguno kilogramos con dieta y ejercicio.

“Así de flaquita estaba hace 4 años... ¿volvemos a los 55 kg?”, preguntó Daniela Darcourt a través de Instagram Stories. La cantante también reveló que cuando ve sus fotos del pasado, recuerda que le preocupaba mucho subir de peso.

“Déjenme contarles algo... Cada vez que veo esta foto, recuerdo que los “cuerpos perfectos” no existen. Yo viví un proceso (hasta ahora) donde me traumaba muchísimo por subir tan siquiera 1 solo kilogramo. Eso acompañado del estrés y la misma depresión que viví hace algunos años (en esta foto, pesaba 48 kg y tenía 21) Hoy, me siento bien, feliz y SANA, mi cuerpo se ha convertido en mi tesoro y cuidaré que nunca nadie me diga cómo tengo que verme para estar “MEJOR””, escribió Daniela Darcourt.

Foto: Instagram Daniela Darcourt

Pese a ello, la salsera reveló que le gustaría bajar 7 kilogramos con dieta y ejercicio, pero aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre las inseguridades que pueden tener con sus cuerpos:

“Baja/sube de peso porque quieres... existen muchas “flaquitas” enfermas y muchas “gorditas” saludables, así como personas que son obesas y/o muy delgadas porque sufren de alguna enfermedad... No hay nada mejor que estar sano desde dentro, tanto de mente como de corazón. Que nunca más te vuelva a decir que el estar subido de peso o estar muy delgad@ es un delito”, manifestó Daniela Darcourt.

Foto: Instagram Daniela Darcourt

