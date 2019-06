Daniela Darcourt revela que ya conoció a sus suegros y que se ha puesto edad límite para ser madre│VIDEO

La cantante Daniela Darcourt respondió las preguntas de sus seguidores a través del Instagram Stories y habló de su vida personas y sus proyectos como madre.

"¿A qué edad te gustaría tener un bebé?", fue la consulta de una usuaria, a lo que la salsera respondió: "Yo me muero por ser mamá des de los 16 años, en el momento en que tenga que pasar va a pasar, pero me he puesto límite hasta la edad de los 28 años".

De otro le preguntaron sobre su actual relación con su exbailarín, Andés Izquierdo, quien ya no forma parte de su agrupación. "Nuestra historia empezó rara, pero muy bonita. Me dijo '¿confías en mi?' y yo me enamoré", reveló en la red social.

Contó también que ya conoció a sus suegros cuando viajó hace algunas semanas a Tacna. "Son increíbles seres humanos, vamos a ver qué pasa con los suegritos"; comentó entre risas.

MARCHA DEL ORGULLO GAY

De otro lado, confirmó que participará de la marcha del "Orgullo Gay" a realizarse en Lima a fines de junio. "De todas maneras, como todos los años, iré a la Marcha del Orgullo para estar con mi comunidad hermosa", señaló.

