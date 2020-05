La noticia sobre un posible sencillo entre Daniela Darcourt y Tito Nieves, el cual sería producido por Sergio George, actual productor musical de Yahaira Plasencia, ha causado furor en el medio artístico. Y es que la intérprete de “Señor Mentira” declaró para el programa de Magaly Medina sobre el supuesto ‘serrucho’ a la ‘Reina del totó’.

Asimismo, Daniela afirma que trabajar de la mano de dos grandes de la música es una oportunidad que no piensa desaprovechar. “No, nada de ‘serrucho’. La oportunidad se dio y la estoy aprovechando. Más aun si va a aportar a tu carrera de manera positiva. Son dos grandes, a pesar de con quién trabajen, independientemente de las cosas que hayan hecho”, manifestó.

La artista también se animó a revelar si existe o no un acercamiento con Yahaira. “Personalmente no la he tratado más de hola y chau. No somos amigas, evidentemente, pero normal con lo poco que hemos compartido. Siempre he tratado de darle la vuelta, saben cómo me comporto con la prensa. Yo entiendo que es trabajo y eso no quiere decir que tenga actitudes altaneras”, concluyó.

Actualmente la relación de Yahaira Plasencia con Sergio George, quien ahora último se declaró fan de la música de Daniela Darcourt, se encuentra ‘congelada’, pues la salsera se encuentra en Rusia y tenían previsto grabar nuevos temas.

