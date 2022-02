Danna Paola se ha convertido en una de las actrices y cantantes mexicanas más exitosas de los últimos años y todo gracias al arduo trabajo que viene realizando desde que inició su carrera a los seis años Ha destacado por su participación en telenovelas y series, entre las que se “Élite” de Netflix, producción española que le permitió hacerse aún más famosa.

La gran exposición internacional que ha logrado Danna Paola le han permitido abrir muchas más puertas en el mundo del espectáculo y sus fans se sienten muy feliz de verla en diversos proyectos, tanto en la música como en la actuación, pero siempre recuerdan sus inicios.

Como se recuerda, Danna Paola participó en telenovelas infantiles como “¡Vivan los niños!”, “Alegrijes y rebujos”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Atrévete a soñar”, producción de 2019 que marcó a la actriz porque empeoró su cuadro de ansiedad. Así lo afirmó ella misma durante una entrevista y aquí te contamos todos los detalles de lo que dijo.

Atrévete a soñar es una telenovela mexicana protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán y René Strickler (Foto: Televisa)

“ATRÉVETE A SOÑAR”, LA TELENOVELA QUE EMPEORÓ EL CUADRO DE ANSIEDAD DE DANNA PAOLA

El reconocido creador de contenido mexicano Juanpa Zurita lanzó su nuevo podcast “No Hagas lo Fácil” y su primera invitada fue la reconocida actriz y cantante Danna Paola, quien reveló que empezó a sufrir ataques de ansiedad cuando grababa la telenovela “Atrévete a soñar”.

En el capítulo titulado “La mujer que reta el significado de ser artista”, Danna Paola recordó su infancia dentro de los foros de televisión y narró las situaciones difíciles que ha pasado a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria.

La recordada Lucrecia Montesinos de Élite reveló que su infancia fue difícil porque desde muy pequeña incursionó en el mundo de la actuación, esto le impidió convivir en un ambiente más apropiado para ella como el resto de niños.

“Me corrieron como de 4 escuelas porque faltaba muchísimo. Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro (...) crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”, dijo la artista mexicana.

Danna Paola también reveló que a los 16 años se comenzó a cuestionar a así misma que tanto valía su carrera, esto fue ocasionado por la excesiva carga de trabajo dentro de la producción de Televisa, “Atrévete a Soñar”, que se estrenó en el 2009.

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, comentó.

La intérprete de “Mala fama” reveló que grababan “Atrévete a Soñar” de lunes a viernes y todos los días tenían ensayos en el Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA), por lo que no había descansos.

Esta situación ocasionó que Danna Paola sufriera ataques de ansiedad a tal punto que terminó más de dos veces en el hospital. La excesiva carga de trabajo puso en riesgo su salud mental y física.

“Yo reventé dos o tres veces con esa novela. A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela. Por eso después de esa situación empecé a cantar”, reveló Danna Paola.