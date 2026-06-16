La mayoría de personas cree que al perder unos kilos pierde solo grasa, pero la realidad es que no necesariamente. El número que baja en la balanza suele incluir grasa, agua y también masa muscular. La proporción de cada uno depende de cómo se haya logrado esa pérdida de peso.

Las dietas muy restrictivas, aumentan el riesgo de perder músculo. Esto es importante porque el músculo participa en el movimiento, la fuerza, el metabolismo y la salud durante el envejecimiento.

Los estudios muestran que combinar una alimentación equilibrada con suficiente proteína y entrenamiento de fuerza preserva la masa muscular mientras se reduce la grasa corporal. Por eso, el objetivo no debería ser solo bajar kilos, sino mejorar la composición corporal.

Una forma práctica de evaluar el progreso es observar cambios en la cintura, la ropa, la fuerza física o mediante mediciones de composición corporal, y no depender únicamente del peso.