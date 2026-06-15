En su tercer mundial de fútbol consecutivo, el inglés Gus Hully sigue con su reto de comprar una cerveza típica por cada uno de los 48 países que compiten en la cita mundialista.

El ritual de este hincha del Cheltenham Town es tomar una por una a medida que las selecciones representantes de cada cerveza son eliminadas.

En el caso de países musulmanes donde está prohibido beber licor, ha conseguido cervezas sin alcohol (malta) que allá sí se venden.

Trabajazo

Este fan del Cheltenham Town, equipo de la League Two de Inglaterra (Cuarta División), explicó que “el reto empezó desde 2018”, que está “hace 18 meses buscando las 48 cervezas” y que ya estuvo “entrenando su hígado” para la última fecha del certamen.

“Creo que el 50 % de las bebidas las pude comprar acá en Inglaterra, a través de supermercados, especialistas brasileños y también croatas. Pero empecé hace 18 meses buscando las 48 cervezas. Hubo un par de bebidas que obtuve de restaurantes y el otro 50 % de las cervezas eran difíciles de obtener, así que tuve que depender de la gente para traerlas del extranjero”. declaró al reconocido diario argentino Olé

Sin alcohol

“Luché con Uzbekistán y Jordania, selecciones por las que llegué a poner un post en Instagram y a pagar 20 libras la cerveza. Hay muchos países de Medio Oriente en este Mundial también, entonces tuve que conseguir lo más cercano a una cerveza alcohólica, ya que son países con alcohol cero, así que compré las 0,0 %. Así que sí, fue un dolor de cabeza y tuve que depender de muchas personas”, explicó.

Esto último se da en el caso de la República Islámica de Irán, por ejemplo.