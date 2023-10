Dantes Cardosa recordó su etapa en el Grupo 5, ahora dirigido por Christian Yaipén, aunque mostró su agradecimiento por pertenecer en el grupo, reveló que decidió unirse a otra orquesta de cumbia, pues no quería estar en la “sombra”.

“ Yo he pasado por diversas agrupaciones y hemos cantado todos. No estoy acostumbrado a estar en la sombra ”, comentó el cubano en una entrevista con Carlos Orozco.

En ese sentido, el cantante resaltó la importancia de que los integrantes de las agrupaciones participen al momento de interpretar los temas.

“ Si somos un grupo, vamos a cantar todos, vamos a vendernos todos. No va a cantar una persona y tú vas a estar haciendo coros. Cada cual maneja su orquesta a su manera ”, sostuvo el exvocalista de La Charana Habanera.

Luego, Dantes contó que dejó el Grupo 5 en buenos términos para formar parte de Los 5 de Oro, donde recibió una mejor oferta. “ Yo veía mi futuro en Grupo 5 y seguir grabando con ellos. Pero ya estaban estudiando que Christian iba a venir y ser la voz líder de allí ”.

“Me gustaría que la gente sepa qué he pasado por allí. Cada cual tiene su estilo de trabajo, pero me gustaría que fuera el Grupo 5 de cuando yo estuve. De que todos los cantantes teníamos una canción, que marketearan a todos. Ahora yo veo que en la mayoría de los temas está Christian, pero un grupo son varias voces ”, añadió el intérprete cubano.

TE PUEDE INTERESAR