La modelo Darlene Rosas, que está radicando hace unos años en México, se casó con el publicista Ricardo Oviedo. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores es que la ex combatiente prefirió no invertir tiempo en su peinado y optó por lucir el cabello suelto. Ante esto, ella publicó una fotografía explicando el porqué de su decisión.

“Para mí estar “no peinada” me hizo sentir completamente relajada yo misma. No digo que el tip sea no peinarse, pero tener el cabello así significó eso para mí. (...) fui completamente yo en mi boda y eso es lo que quería. Digamos que mi peinado fue estar despeinada en mi boda. Como siempre: A MI MANERA”, posteó Rosas en sus redes sociales.

Asimismo, contó que al inicio sus amigas no creían que no se iba a peinar y pensaron que se trataba de una broma, por lo que se terminaron sorprendiendo el día de la boda.

“ Yo les decía a mis amigas “No me voy a peinar”, no me creían, pero yo quería esto”, puntualizó.