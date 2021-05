La periodista Magaly Medina lamentó que Dayanita, actriz cómica del programa “JB en ATV”, esté aceptando participar en “privaditos” pese a que tiene un trabajo estable, a diferencia de otros artistas que con la pandemia del COVID-19 se han quedado en la nada.

“Lo más asombroso es que Dayanita, una de las estrellas favoritas de JB en ATV de Jorge Benavides, esté cachueleando, ganándose unos soles más en privaditos”, dijo Magaly Medina.

La “urraca” le recordó a a Dayanita que tiene trabajo y es afortunada, a diferencia de muchos. “Ella tiene trabajo, ella no está en las mismas condiciones que algunos que no tienen absolutamente nada, que la pandemia les quitó absolutamente todo. Ella tiene acá un trabajo, ella es uno de los personajes más populares de este show”.

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó si ha recibido alguna sanción por estar en “privaditos”. “¿Supongo yo que a ella le habrán sancionado no?, ¿Le habrán mandado a su casa no? Yo creo que como se mide en un canal a todos, hay que medirlos a todos por igual para dar lecciones. No permitir ese tipo de acciones”.

Magaly Medina le preguntó a Jorge Benavides dar el ejemplo. “Supongo que estará debidamente sancionada como debe de ser, porque al hacer esos privaditos, afecta a todo el programa”.

