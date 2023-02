Una vez más el juego ‘Las cinco cosas que no me gustan de ti’, lograron hacer que más de uno se moleste y saque los trapitos sucios de su compañero al aire y ‘Dayanita’ se picó tanto que no solo le dio con todo a su compañera ‘Pachi’, de paso le tocó a su jefe, Jorge Benavides.

Los trapitos sucios iban y venían entre ‘Pachi’ y ‘Dayanita’, soltando apodos y haciendo conocer al público algunos detalles que no dejaban bien parada a ninguna de las dos y luego de un momento largo, la actriz cómica se picó.

Dayanita le iba a responder a ‘Pachi’, pero fue interrumpida por su jefe, Jorge Benavides, quien no esperó la reacción de la amiga de ‘Dany’, quien le levantó la voz para que la deje hablar, finalmente y luego del extraño momento, pudo terminar sus bromas en contra de la ‘reina de las pichangas’.

