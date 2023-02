Una vez más, Andrés Hurtado llegó al set de Jorge Benavides para soltarse trapitos sucios contra su contrincante, quien esta vez fue el dueño del programa, con quien se hicieron serias acusaciones que acumularon durante largos años de amistad.

El también conocido como ‘Chibolín’, decidió ir a la yugular de Jorge Benavides, quien estaría restringiendo a su elenco: “Toda esta gente asalariada que está acá, no pueden hacer nada, una chica no puede voltear a mano derecha, el otro no puede voltear a la izquierda, porque tienen multa”.

Andrés Hurtado decidió explicar por qué Jorge Benavides se empecinaría en ponerle multas a sus trabajadores: “Para qué, para quitarles el dinero a esta pobre gente y ellos permanecen y siguen acá, lo que no me gusta de ti es eso, que los tengas encajados”.

Sin soltar ni un minuto a Jorge Benavides, Andrés Hurtado afirmó que su elenco trabaja con miedo ante las multas y restricciones que les pondría el comediante.

