La actriz cómica Dayanita habló por primera vez luego de enterarse que no es padre del niño de Pamela Gómez. Además, aseguro que no piensa alejarse del menor de 10 años y confesó que le gustaría adoptar un bebé en un futuro cercano.

El artista también reveló en “ATV, Noticias” que buscará apoyar económicamente en la educación del pequeño.

“La verdad uno no sabe, una nunca sabe. Si Dios quiere, posiblemente pueda adoptar a un niño, pero yo si me veo con él (el hijo de Pamela Gómez). Lo que pasa es que me encantan los niños, soy muy sentimental”, indicó en un primer momento.

Asimismo, Dayanita reveló que seguirá pendiente del hijo de Pamela Gómez aunque no sea su padre. “Él me dice papá, yo no quiero quitarle esa mentalidad y esa idea a él porque los niños no tienen la culpa”, sentenció.

Vale indicar que ‘Dayanita’ pudo conocer el pasado miércoles 29 de setiembre que no es el padre biológico del hijo de 10 años de edad de Pamela Gómez, con quien tuvo una relación cuando era adolescente.

