¡Se lo dijo todo! Magaly Medina no se calló nada y arremetió con todo en el programa “JB en ATV”, donde no tuvo reparo en ‘cuadrar’ a Dayanita, a quien tildó de “sobrada” durante la secuencia ‘La escuelita del niño Arturito’.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ comentó que se había divertido mucho durante las grabaciones del espacio que lidera Jorge Benavides. Sin embargo, señaló que su visita al estudio no le habría caído bien a la actriz cómica.

“Está molesta porque acá le hemos dicho que está sobrada. Miraba bien atenta ¿no?, Bueno, pero realmente yo no suelo mirar así no más a nadie. La verdad es que soy bien distraída. A mí me pueden estar mirando mal y yo como las mismas”, manifestó Magaly.

Al parecer, esta incomodidad habría comenzado cuando ‘Robotín’ dio una entrevista al programa de Magaly, donde aseguraba que Dayanita había perdido la humildad tras entrar a la televisión.

“Cuando una persona es nueva, la televisión acrecienta el ego. Aquí me están confirmado que sí está en aires Dayanita... Lo que ha dicho ‘Robotín’ tiene sentido, tengo información de primera mano. Cuidado, Dayanita, que mientras más arriba, uno tiene que aprender a ser siempre más humilde”, dijo Medina en aquel entonces.

