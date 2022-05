Magaly Medina sorprendió al presentarse en el programa “JB en ATV”, donde no dudó en hacer más de una revelación que dejó en shock a más de uno. Y es que la conductora recordó algunos ampays que remecieron la farándula local y hasta contó la verdad de por qué se sacó la trusa en pleno programa en vivo.

Entre sus primeras revelaciones, la popular ‘Urraca’ se pronunció sobre lo ocurrido en el 2008 cuando se bajó la ropa interior en su programa de espectáculos.

“Tenía doble calzón, ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que no tenía calzón. Tenía un hilo dental y me lo bajé, pero no fue el verdadero. Aunque normalmente ando sin calzón... En mi casa quise decir”, expresó entre risas la presentadora de ATV.

Por otra parte, Medina también contó un poco sobre sus inicios en los ampays que remecieron a todo el Perú. “Mi primer ampay fue el de Paul Martín en Cuba, pero el más fuerte, que destruyó un hogar, fue el de Carlos Thorton y Bárbaro Cayo”, expresó en el programa de Jorge Benavides.

