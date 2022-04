¡Fuerte declaraciones! Vania Bludau rompió su silencio y se refirió a los presuntos maltratos físicos y psicológicos que habría recibido por parte de su expareja, Mario Irivarren. Y es que la modelo se mostró bastante fastidiada al saber que el exchico reality había dicho en televisión nacional que su romance terminó en “buenos términos”.

“Yo no me he presentado en ningún programa aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte y si me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien, cuando es mentira”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que la modelo confesó que Mario siempre fue una persona con carácter complicado e impulsivo.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos, lamentablemente él y yo no somos amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

“Tampoco es que sea maltrato físico... Es que no sé que tan físico podría ser. O sea no ha habido violencia en sí, pero si han habido cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita. Son cosas que yo no aguanto y a mi no me gusta que me traten mal”, expresó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el presunto maltrato que habría tenido con su expareja, Irivarren prefirió guardar silencio y brindar mayor detalle. “A diferencia de Vania yo soy muy reservado con mis comentarios. Prefiero no emitir comentario, yo siempre mantengo la misma postura que con ustedes, lo evito y esquivo”, finalizó.

