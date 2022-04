Mario Irivarren voy a cruzarse con su expareja Vania Bludau, con quien tuvo un año y medio de relación. Como se recuerda, ellos se separaron a inicios de mes de febrero de 2022 y los motivos del por qué la modelo terminó con el influencer se desconocen.

Sin embargo, Vania se ha encargado de dar algunas pistas, aclarando que tuvo una razón muy fuerte para dejar a Mario. “Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, habia escrito en Instagram Stories.

Ahora, se ha comenzado a especular que ella habría sufrido algún tipo de maltrato por parte del exchico reality. “¿Ocultarías un maltrato físico?”, le preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’ a la modelo, a lo que ella se queda callada y suspira.

“Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. No es mi amigo, no es una persona con la que yo quiero tener contacto, lo he bloqueado de todo”, dijo de manera enfática.

Mario Irivarren, quien estuvo en el mismo evento donde se vio a Vania, también fue consultado si agredió alguna vez a su expareja: “sobre temas personales , lo resuelvo de la manera correcta que es por interno”.

La entrevista completa se verá este viernes 29 de abril: “Mario y Vania juntos otra vez, pero ni se miraron, ¿ambos aclararan si hubo maltratos en su relación?”, se escucha en el adelanto.

TE PUEDE INTERESAR