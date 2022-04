Magaly Medina se refirió a la reciente llegada del comentarista deportivo Óscar del Portal al aeropuerto Jorge Chávez. Como se sabe, el presentador de TV regresó al Perú, pero sin su esposa Vanessa Quimper, quien habría puesto fin a su matrimonio tras conocer que el padre de sus hijos tuvo encuentros con Fiorella Méndez en un hotel.

La figura de América TV se mostró con profundos ojeras y el rostro desencajado, mientras los reporteros de espectáculos lo bombardeaban con decenas de preguntas sobre su relación con su esposa tras el ampay que reveló una presunta infidelidad.

“Creo que fue como un shock, salir del aeropuerto solo y ver que se le amontonan los flashes y las cámaras y él no sabía qué hacer, parecía un ratón enjaulado, no sabía a dónde ir, qué hacer”, dijo la ‘Urraca’.

Magaly también criticó la postura de Del Portal, indicando que no estaba preparado para enfrentar a la prensa, pese a ser un personaje conocido: “Me pareció un poco lastimera su posición porque hay personas que no están acostumbrados a ser el centro de la noticia”.

“Él trabaja en América TV, el primer canal en televisión, canal que nos gana a todos en rating. Tiene que saber que una persona que aparece en TV sobre todo en América, todos te conocen y ya no eres un comentarista deportivo anónimo”, agregó.

